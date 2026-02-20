Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"

От Общинската избирателна комисия припомнят, че правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър
Със свое решение Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ заради избирането му за служебен министър на енергетиката.
Решението е взето след подадено от Трайков заявление, постъпило по електронната поща до комисията на 18 февруари. В документа Трайков посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание. От комисията отбелязват, че искането е подадено от легитимирано лице и отговаря на законовите изисквания.
Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет на 30 октомври 2023 г. В брой 19 на Държавен вестник от 19 февруари 2026 г. е обнародван указ на президента за назначаване на служебното правителство, в което Трайков е определен за министър на енергетиката.
В решението на ОИК – Столична е записано, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър. Комисията анулира издаденото удостоверение на Трайков като районен кмет.