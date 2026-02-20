БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 02:22 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Върховният административен съд спря работата на завода за преработване на дървесина във Велико Търново

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Решението е окончателно

напрежение велико търново заради пломбиране пдч линията завода дървопреработка снимки
Слушай новината

Върховният административен съд реши, че заводът „Кроношпан“ във Велико Търново остава затворен. Линията за ПДЧ дървесина спира работа след заповед на РИОСВ заради замърсен въздух и силни миризми.

От „Кроношпан“ оспорваха мярката в Административен съд-Бургас, но решението на ВАС е окончателно - заводът остава пломбиран. Темата предизвика реакции и в парламента, а депутатите подкрепиха решението с тезата, че хората ще дишат чист въздух.

Манол Генов, бивш министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков": „Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, няма да има това притеснение за миризмите, които се носеха из различните квартали на Търново. Надявам се дружеството да си вземе бележка от това решение на съда и да побърза със своята инвестиционна програма.“

Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух. Това написа в позиция във Фейсбук и депутатът от ГЕРБ - СДС и председател на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов.

#решение, #Кроношпан #затваряне #ВАС #Велико Търново #завод

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Регионални

ДАЗД ще проверява сигнал за насилие над дете в училище в село Ракево
ДАЗД ще проверява сигнал за насилие над дете в училище в село Ракево
Фатален инцидент: 18-годишен шофьор блъсна жена на улица в Пазарджик Фатален инцидент: 18-годишен шофьор блъсна жена на улица в Пазарджик
Чете се за: 00:37 мин.
Опасно тесен мост между Пловдив и Хисаря Опасно тесен мост между Пловдив и Хисаря
Чете се за: 02:12 мин.
Петима са кандидатите за управител на Детската болница в Бургас Петима са кандидатите за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 01:02 мин.
Участък от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица остава затворен заради срутване на скална маса Участък от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица остава затворен заради срутване на скална маса
Чете се за: 03:25 мин.
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ