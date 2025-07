Ливърпул вади от употреба №20 в памет на Диого Жота

От Ливърпул обявиха с публикация в социалните мрежи, че фланелката с №20 в клуба ще бъде извадена от употреба след кончината на Диого Жота.

28-годишният португалец носеше №20 на гърба си, като защитаваше цветовете на мърсисайдци, и именно заради неговите заслуги за 20-ата титла на Ливърпул в елита на Англия, от клуба решиха да запаметят завинаги приноса на нападателя.

Liverpool have chosen to retire the Number 20 following the tragic death of Diogo Jota. #LFC pic.twitter.com/jTIVI6SGwe