ПСЖ започна подобаващо защитата на трофея си в турнира за Купата на Франция

Пари Сен Жермен започна защитата на трофея си в турнира за Купата на Франция по футбол с победа. Шампионът на страната надигра петодивизионния Ванде Фонтене с 4:0 и се класира за осминафиналите.

Гонсало Рамос отбеляза два гола, а нападателите Усман Дембеле и Дезире Дуе вкараха по веднъж за парижани. Мачът се игра на стадиона на отбора от Лига 1 Нант.

Нямаше изненади, след като отборите от елита Лил, Лориен, Мец, ФК Париж и Тулуза се класираха за следващия кръг, като Жонатан Иконе отбеляза хеттрик при победата на ФК Париж с 3:0 срещу Раон-л'Етап.

Третодивизионният Авранш елиминира тима от Лига 1 Брест в петък.