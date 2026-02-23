БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диего Симеоне все по-близо до раздяла с Атлетико, Интер следи ситуацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Испански медии твърдят, че аржентинецът има предварителна договорка с „нерадзурите“ за сезон 2025/26

Диего Симеоне все по-близо до раздяла с Атлетико, Интер следи ситуацията
Слушай новината

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е постигнал предварително споразумение с Интер и може да застане начело на италианския гранд след края на сезон 2025/26, съобщава испанското издание El Chiringuito.

Според информацията положителните разговори са приключили след победата на мадридчани с 4:2 над Еспаньол в 25-ия кръг на Ла Лига. От Интер са готови да предложат на 55-годишния аржентинец едногодишен договор.

Симеоне води Атлетико от декември 2011 година и е най-дългогодишният наставник сред клубовете от петте водещи европейски първенства. Настоящият му контракт с мадридчани е до лятото на 2027-а, но според публикацията отношенията му със спортния директор Матео Алемани са се влошили след зимния трансферен прозорец, което е засилило спекулациите около бъдещето му.

#ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
5
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европейски футбол

Санкция лишава Джанлука Престиани от участие в реванша срещу Реал, УЕФА продължава разследването
Санкция лишава Джанлука Престиани от участие в реванша срещу Реал, УЕФА продължава разследването
Барселона заплаши със съд заради жалба и публикация срещу Жоан Лапорта Барселона заплаши със съд заради жалба и публикация срещу Жоан Лапорта
Чете се за: 02:10 мин.
Три безответни гола изстреляха Рома към Шампионската лига Три безответни гола изстреляха Рома към Шампионската лига
Чете се за: 01:40 мин.
Байерн срещу Байер на полуфиналите за Купата на Германия Байерн срещу Байер на полуфиналите за Купата на Германия
Чете се за: 00:55 мин.
Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А" Парма отказа Милан от борбата за титлата в Серия "А"
Чете се за: 01:27 мин.
Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига Арсенал спечели дербито с Тотнъм и възстанови преднината си на върха във Висшата лига
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ