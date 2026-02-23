Диего Симеоне все по-близо до раздяла с Атлетико, Интер следи ситуацията

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е постигнал предварително споразумение с Интер и може да застане начело на италианския гранд след края на сезон 2025/26, съобщава испанското издание El Chiringuito.

Според информацията положителните разговори са приключили след победата на мадридчани с 4:2 над Еспаньол в 25-ия кръг на Ла Лига. От Интер са готови да предложат на 55-годишния аржентинец едногодишен договор.

Симеоне води Атлетико от декември 2011 година и е най-дългогодишният наставник сред клубовете от петте водещи европейски първенства. Настоящият му контракт с мадридчани е до лятото на 2027-а, но според публикацията отношенията му със спортния директор Матео Алемани са се влошили след зимния трансферен прозорец, което е засилило спекулациите около бъдещето му.