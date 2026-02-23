БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Халфът на Бенфика е наказан за един мач след инцидента с Винисиус в първата среща

Санкция лишава Джанлука Престиани от участие в реванша срещу Реал, УЕФА продължава разследването
Слушай новината

Полузащитникът на Бенфика Джанлука Престиани е със спрени права за един мач, съобщиха от УЕФА. 20-годишният футболист ще пропусне реванша срещу Реал Мадрид от плейофния кръг на Шампионска лига.

Санкцията е наложена заради предполагаема расистка обида към нападателя на испанския гранд Винисиус Жуниор по време на първия двубой, завършил с успех 1:0 за „белите“ след попадение именно на бразилеца.

Голът падна малко след почивката, когато Винисиус проби в наказателното поле и с прецизен удар прати топката в горния далечен ъгъл. Малко преди подновяването на играта от центъра обаче напрежението ескалира.

Бразилецът се насочи към главния съдия Франсоа Льотексие и сигнализира, че е бил обиден на расова основа от Престиани. По думите му, съперникът го е нарекъл „маймуна“. Последваха разправии между футболисти и представители на двата щаба, а член от треньорския екип на португалския тим бе изгонен. Срещата беше прекъсната за около осем минути.

От УЕФА уточниха, че дисциплинарната процедура продължава, като при доказване на вина наказанието може да бъде значително по-тежко.

