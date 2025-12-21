Без проблеми за Атлетико Мадрид срещу Жирона

Атлетико Мадрид вкара два гола през първото полувреме и един в добавеното време на второто, което бе достатъчно за победа над Жирона с 3:0 в мач от 18-ия кръг на испанското първенство по футбол. Това е втори пореден успех за Атлети и ги доближава на пет точки от втория във временното класиране - Реал Мадрид.

Николас Гонсалес изтърва едно положение за Атлетико в началните десет минути, но в 13-ата Коке не сгреши. Той получи топката на ръба на наказателното поле на Жирона и изпрати мощен шут, който се спря в горния десен ъгъл.

Малко по-късно Ян Облак отрази изключително опасно положение за Аксел Витсел. След това неговият съотборник Конър Галахър добави втори гол в мрежата на каталунците в 38-та минута. Английският халф получи подаване от Хулиан Алварес и не остави шанс на Пауло Гадзанига за 2:0.

Антоан Гризман реализира за крайното 3:0 в добавеното време на мача, който и донесе на Жирона осмо поражение от началото на сезона. Каталунците са 18-и в класирането с 15 точки и една по-малко от намиращия се над чертата на изпадащите Валенсия.