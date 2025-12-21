Пелегрино Матарацо е новият старши треньор на Реал Сосиедад

Американецът Пелегрино Матарацо е новият старши треньор на испанския футболен клуб Реал Сосиедад, обявиха от тима.

Договорът на 48-годишния специалист е до края на следващия сезон. Преди това той беше треньор на германските Щутгарт и Хофенхайм. Матарацо заменя на поста испанеца Серхио Франсиско.

Йон Ансотеги беше временен треньор за гостуването срещу Леванте (1:1).

След 17 мача Реал Сосиедад има 17 точки и е на 16-то място в испанското първенство. Отборът ще приеме Атлетико Мадрид в следващия си двубой на 4 януари.