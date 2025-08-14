ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА

Пари Сен Жермен отвори още една златна страница в своята история, след като добави и първа Суперкупа на УЕФА във витрината си. Селекцията на Луис Енрике матира Тотнъм с 6:5 след дузпи (2:2 в редовното време и 4:3 при 11-метровите наказателни удари) в спора за трофея, изигран на стадион "Фирули" в Удине.

В спасители за французите се превърнаха Канг-Ин Лий и Гонзало Рамош, докато за англичаните се разписаха Мики ван де Веен и Кристиан Ромеро. Парижани бяха пред огромната заплаха да се простят със златото, тъй като изоставаха 0:2 до 80-та минута, но точно тогава показаха, че имат ДНК на шампиони и намериха сили да възкръснат с два късни гола, за да оставят всичко за дузпите, в които също драмата бе пълна. Съставът на Томас Франк отново докосваше трофея, повеждайки с 2:0, но и този път действащите първенци в Шампионска лига не се предадоха и се върнаха от ада за нов обрат, като точно изпълнение на Нуно Мендеш донесе радостта във френския лагер.

По този начин тимът от Париж започна новия сезон със злато. Това бе достатъчно за ПСЖ да се превърне в първия френски отбор, който завоюва Суперкупата на Европа. От своя страна англичаните пропуснаха да зарадват с трофей новия си мениджър, както и да стигнат до въпросното злато.

Още в първата минута символичните гости създадоха опасност чрез Педро Поро, като неговият изстрел се оказа доста неточен по посока френската врата. В 8-та Хвича Кварацхелия получи топката в английското наказателно поле, обърна се и стреля в близост до вратата, но без да застраши Гиейрмо Викарио, тъй като шутът му бе слаб и мина встрани.

Последваха интензивни минути, които в крайна сметка не доведоха до някакви по-сериозни атаки. В 23-та минута бърза контраатака позволи на Ричарлисон да стреля от далечна дистанция, а в този моменти Лука Шевалие внимаваше и се отличи с авторитетно спасяване, пратило топката в корнер. От последвалия ъглов удар Родриго Бентанкур опита късмета си с глава, стреляйки над напречната врата.

В 39-та минута натискът на англичаните даде така желания резултат. Викарийо центрира, а топката попадна в краката на Жоао Палиня, който стреля и нацели гредата. При добавката обаче Мики ван де Вен се оказа на точното място и разпечата вратата, пазена от Шевалие за 1:0.

Лондончани стартираха обещаващо и второто полувреме. В 46-та минута Ричарлисон стреля отблизо, но Шевалие внимаваше и спаси.

2 минути по-късно нямаше какво да спаси французите. Поро центрира и останалият непокрит Кристиан Ромеро наказа с глава неубедителната намеса на Шевалие, за да покачи резултата на 2:0 в полза на „шпорите“.

В 55-та минута отборът от Лондон можеше да направи резултата класически. Кевин Дансо стреля след центриране с глава, но топката мина много близо покрай вратата.

Парижани най-сетне надигнаха глава през второто полувреме и в 66-та минута намериха пътя към гола. Дезире Дуе стреля след разбъркване в наказателното поле на участника във Висшата лига, а Викарио спаси. Последва шут и гол на Брадли Баркола, но той бе отменен заради засада.

5 минути след това и Усман Дембеле пробва късмета си, пращайки топката покрай вратата на Викарио.

Действащите шампиони в Лига 1 изглеждаха доста беззъби в офанзивен план, а защитата на актуалния първенец в Лига Европа допълнително неутрализира опитите им да измислят нещо в това отношение.

Все пак в 85-та минута актуалните действащите носители на Шампионската лига върнаха усещането за интрига. Влезлият като резерва Канг-Ин Лий бе на точното място в точното време на границата на наказателното поле и с мощен удар разстреля Викарио, за да намали изоставането на своя отбор.

Прибирането в защита на англичаните допълнително събуди апетитите на тима от Париж, който не се отказа от мисълта да постави равенството на таблото и в добавеното време. В 94-та минута това бе факт. Дълго разиграване, започнало с центриране на Дембеле, помогна на Гонзало Рамош да остане непокрит и да се разпише с глава, което затвърди възкръсването на французите.

Повече попадения не паднаха и развръзката остана за дузпите.

Драмата се пренесе и при изпълнението на 11-метровите наказателни удари. Точните изпълнения на Доминик Соланке и Родриго Бентанкур се оказаха достатъчни за лондончани да си върнат увереността, а пропуск Витиня потвърди тези думи. Впоследствие Гонзало Рамош и Усман Дембеле изравниха за парижани, които се възползваха от неточен удар и на Мики Ван де Вен, провокирайки пълен обрат след точен шут на Канг-Ин Ли, както и след пропуск на Матис Тел. Педро Поро изравни за 3:3, но последната дума бе за Нуно Мендеш, който не сбърка при последното изпълнение и радостта отиде във френския лагер за 4:3.