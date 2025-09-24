Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО)

След като повечето от играчите на Пари Сен Жермен не успяха да присъстват на коронясването на Усман Дембеле като носител на отличието „Златната топка“ за 2025 година и последвалите тържества, нападателят получи топло посрещане в кампуса на клуба.

Единствено контузените Жоао Невеш и Дезире Дуе станаха свидетели на церемонията в „Шатле“ в Париж, докато останалите играчи на ПСЖ бяха в Марсилия за френската футболна класика в Лига 1.

Завръщането в лагера на тима беше очаквано с нетърпение. Във вторник Дембеле беше посрещнат като герой.

„Това е Усман Дембеле „Златната топка“, каза щастливият Луис Енрике, след което прегърна играча си и целуна трофея.

Облечен в тъмен костюм, французинът получи поздрави и от Хвича Кварацхелия, Витиня и Пачо, които го посрещнаха с аплодисменти и песен, вече добре позната на всички парижани - „Усман Златната топка, Усман Златната топка, заслужаваш го“, каза Пачо.

Дембеле беше приветстван топло от Маркиньос, Ашраф Хакими и Гонсало Рамос, който се прегърна своя съотборник и каза: "Подарък за всички".

„Сега, след като си носител на „Златната топка“, искам винаги да идваш с костюм“, обърна се към своя съотборник Хакими, който завърши на 6-то място в класацията за „Златната топка“.

Последваха селфита и прегръдки с новия крал на футболна Европа.

Тържеството с феновете ще бъде в събота вечер по време на домакинския мач срещу Оксер на „Парк де Пренс“.

28-годишният Дембеле заслужи най-престижното индивидуално отличие във футбола както заради собственото си представяне, така и заради това на френския шампион, който спечели за първи път в историята си трофея в Шампионската лига.

Изявите на французина на европейската сцена започна в Рен, но не след дълго той успя да привлече вниманието на света на футбола. Не му отне много време, за да покаже качествата, които притежава и които го изведоха на върха. От първия му професионален договор с Рен до първия му мач от Шампионската лига с Борусия Дортмунд минава само година. През 2017 г. Дембеле се присъедини към Барселона за 105 милиона евро. След това спечели три титли в Испания, стана световен шампион с Франция през 2018 г. и вицешампион през 2022 г.

Роденият във Вернон играч се завърна във Франция и се присъедини към Пари Сен Жермен през лятото на 2023 г., където спечели доверието на Луис Енрике и разгърна потенциала си. Представяне, което напълно заслужено го изведе до отличието "Златната топка" в сезон, в който столичани записаха историческо представяне и в който стъпиха на върха в най-силния европейски клубен турнир.