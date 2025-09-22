Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле

В надпреварата за „Златната топка“ за 2025 г. се открояват две имена: Ламин Ямал и Усман Дембеле. Французинът обаче е изявеният фаворит в битката за спечелването на трофея както заради индивидуалното си представяне, така и с отборните си отличия в един наистина исторически сезон. Дембеле беше ключова фигура в тима на ПСЖ, който най-накрая спечели Шампионската лига.

С 33 гола и 13 асистенции, той не само спечели „Златната обувка“ на Лига 1 (21 гола), но и беше обявен за играч на сезона в Шампионската лига, отбелязвайки осем гола и добавяйки шест асистенции в 15 мача. Кампания, която го направи най-изявения играч на ПСЖ в историята на турнира.

Годината на Дембеле беше изпълнена с незабравими моменти. От зашеметяващия му гол на финала на Шампионската лига до решителните удари срещу Байерн Мюнхен и Реал Мадрид на световното клубно първенство, той показа характер, когато беше най-важно.

Избран от Луис Енрике за лидер на парижани, Дембеле се превърна в най-силното оръжие в контраатаките на ПСЖ.

28-годишният френски национал поведе атаката на лидера в Лига 1, който след десетилетия инвестиции най-накрая достигна и върха в Европа.

Дебатът с испанецът Ламин Ямал е ожесточен, но първата позиция на Дембеле за спечелването на "Златната топка" изглежда категорична. Французинът спечели титлата в Лига 1, Купата на Франция, Шампионската лига и Суперкупата на Европа със състава на ПСЖ.

Докато бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е изцяло на страната на Усман Дембеле.