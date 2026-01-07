БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нотингам Форест спечели гостуването си на Уест Хям след обрат

Нотингам Форест стигна до пълен обрат с 2:1 при гостуването си на Уест Хям от 21-вия кръг от Висшата лига. Морган Гибс-Уайт реализира дузпа в 89-ата минута и помогна на отбора на Шон Дайш да дръпне с цели 7 точки пред "чуковете" в битката за оцеляване. Домакините са без победа от началото на ноември, а слабите им резултати при Нуно Ешпирито Санто не спират.

Уест Хям имаше взе аванс благодарение на автогол на Мурило в в 13-ата минута, но в началото на второто полувреме Николас Домингес изравни с глава след центриране от корнер, а само секунди преди това домакините бяха отбелязали втори гол чрез Крисенсио Съмървил. Нидерландецът се разписа с мощен удар, но след справка с ВАР бе отсъдена засада.

Две минути преди края на срещата Алфонс Ареола извърши нарушение в наказателното поле при опит да боксира топката и след намесата на ВАР реферътотсъди дузпа, а Морган Гибс-Уайт я реализира след удар в средата на вратата.

Най-новото попълнение на Уест Хям Валентин Кастейянос, който бе привлечен от Лацио, започна като титуляр, но и това се оказа недостатъчно, за да бъде избегнато поражението.

