Пламен Андреев ще продължи кариерата си в Полша

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българският вратар подписа с Лех Познан до края на сезона.

Пламен Андреев,
Снимка: startphoto.bg
Българският вратар Пламен Андреев ще продължи кариерата си в Полша, след като премина под наем в елитния Лех Познан до края на сезона. Сделката включва и опция за постоянното му привличане от Фейенорд, обявиха официално от полския клуб.

След успешно преминати медицински прегледи 21-годишният страж вече се присъедини към шампиона на Полша, където се очаква да засили конкуренцията на вратарския пост. Спортният директор на Лех Томаш Ржаса определи Андреев като млад и перспективен футболист с отлични рефлекси, сигурна игра във въздуха и способност да прави решаващи спасявания, подчертавайки, че клубът има сериозни очаквания към него.

Кариерата на Андреев започва в Левски София, където той бързо се утвърди в мъжкия футбол и натрупа солиден опит в родния елит. Впоследствие премина във Фейенорд, като записа и дебют за първия отбор, а през есента защитаваше цветовете на испанския Расинг Сантандер във втора дивизия.

Самият Андреев изрази амбицията си да се наложи в новия си отбор, като подчерта, че Лех Познан е клуб с традиции, силна фенска подкрепа и високи цели. Българският национал се надява да помогне на тима в битката на няколко фронта през пролетния дял на сезона и да направи следваща важна крачка в развитието си.

