Росен Божинов с цял мач при победа на Антверп

Българският защитник Росен Божинов изигра пълни 90 минути и се превърна в герой за Антверп при победата с 2:1 над Зулте-Варегем в 20-ия кръг на белгийската Лига. В последната минута Божинов изчисти топката буквално от голлинията след удар на ветерана Йеле Фосен, запазвайки трите точки за домакините.

Гостите откриха резултата чрез Йепе Йеренберг в 29-ата минута, но Антверп обърна с голове на Гирано Керк (60') и Венсан Йенсен (88'). Трети гол на домакините бе отменен с ВАР заради игра с ръка.

С тази победа Антверп събра 27 точки и се изкачи на 7-о място, докато Зулте-Варегем остава 12-и с пет поредни мача без успех.