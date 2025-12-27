Ливърпул и Уувърхемптън почетоха Диого Жота

Отборът на Ливърпул победи с 3:1 Уувърхемптън в емоционална среща от 18-ия кръг на английската Висша лига. Двата отбора бяха изведени на терена от децата на Диого Жота, който загина в катастрофа през лятото.

Португалецът е бивш футболист на „червените“ и „вълците“, а това беше първият сблъсък между тях след гибелта му. На трибуните беше и съпругата на Жота.

Възпитаниците на Арне Слот нанесоха своя решаващ удар в края на първата част, когато в рамките на няколко секунди вкараха два гола. Райън Гравенберх откри резултата в 41-ата минута, а малко след него точен беше и Флориан Вирц, за когото това беше първо попадение в английската Висша лига. Асистент на гола на германеца стана Юго Екитике.

Гостите се върнаха в мача в началото на второто полувреме, когато Сантяго Буено намали изоставането на Уувс. В заключителните минути резервата Коди Гакпо можеше да сложи точка на спора, но ударът му профуча покрай гредата.

Победата е трета поред за Ливърпул в първенството и изведе „червените“ на 4-то място във временното класиране. Уувърхемптън остава твърдо на дъното с едва 2 спечелени точки от 18 кръга.