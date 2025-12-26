Манчестър Юнайтед се наложи над Нюкасъл с красив гол на Патрик Доргу

Манчестър Юнайтед победи Нюкасъл с минималното 1:0 в първия мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Патрик Доргу отбеляза победния гол.

Домакините бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър. "Червените дяволи" откриха резултата в 24-ата минута. Партик Доргу засече от воле избита топка в наказателното поле.

Преди паузата Партик Доргу можеше да удвои головата си сметка, но Арън Рамсдейл спаси негов удар.

След почивката и двата отбора стреляха в гредите. Шут на Бенямин Шешко намери напречната греда, а по-късно Люис Хол също стреля в горната греда.

До края на срещата "свраките" се опитаха да стигнат до точка, но Сен Ламенс отрази удар на Жоелинтон, за да се поздрави със суха мрежа.

Манчестър Юнайтед се изкачи до 5-ото място в класирането с актив от 29 пункта. Нюкасъл остава на 11-ата позиция в подреждането с 23 точки.