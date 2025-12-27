Ман Сити с шести пореден успех в Англия

Манчестър Сити продължи победния си ход във Висшата лига, след като стигна до труден успех с 2:1 при гостуването си на Нотингам Форест в среща от 18-ия кръг. Това беше шеста поредна победа за тима на Пеп Гуардиола в първенството и осма във всички турнири.

Първото полувреме предложи равностойна игра и малко положения пред двете врати, като и двата отбора действаха предпазливо. Всичко се промени веднага след почивката, когато „гражданите“ удариха още с първата си възможност. Раян Шерки изведе Тиджани Райндерс, който с прецизен удар откри резултата – 0:1 с първия точен изстрел в мача.

Радостта на гостите обаче беше кратка. Нотингам отговори с бърза и добре организирана атака, а Омари Хътчинсън се извиси и с удар с глава възстанови равенството. Домакините показаха характер и за момент изглеждаше, че могат да вземат нещо повече от срещата.

Решаващият момент дойде в 83-ата минута. Отново Раян Шерки пое отговорността и с мощен удар от дистанция не остави шансове на вратаря Джон Виктор, осигурявайки трите точки за Сити.

С този успех Манчестър Сити излезе временно на върха в класирането с точка преднина пред Арсенал, който по-късно приема Брайтън. Нотингам Форест остава на 17-о място, с пет точки аванс пред Уест Хем, който има мач по-малко.

В следващия кръг Форест ще приеме Евертън, докато Манчестър Сити предстои да гостува на новака Съндърланд.