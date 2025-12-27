Победната серия на Астън Вила продължава

Астън Вила продължи впечатляващата си серия във Висшата лига, след като обърна Челси за победа с 2:1. Това бе осми пореден успех за тима на Унай Емери – постижение, което бирмингамци не бяха записвали повече от век. Герой за гостите стана Оли Уоткинс с два гола, след като Жоао Педро бе дал аванс на „сините“ преди почивката.

Челси започна по-активно и поведе в края на първата част след корнер, при който Жоао Педро се възползва от колебание в защитата на Вила. След почивката гостите от Бирмингам вдигнаха оборотите, а направените смени дадоха резултат. В средата на втората част Уоткинс изравни, след като се възползва от добавка пред вратата на Роберт Санчес.

Решаващият момент дойде малко преди края, когато английският национал донесе пълния обрат с точен удар с глава след корнер. С победата Астън Вила се доближи на три точки от лидера Арсенал, срещу когото ще се изправи на 30 декември. Челси остава пети с 29 точки и втори пореден мач без победа в първенството.