Арсенал се върна на върха във Висшата лига след домакинска победа с 2:1 над Брайтън. „Артилеристите“ вече водят с 42 точки, с две повече от Манчестър Сити, който по-рано днес се наложи с 2:1 срещу Нотингам Форест в двубой от 18-ия кръг.

Срещата на „Емирейтс“ бе изцяло под контрол на домакините. В 14-ата минута Мартин Йодегор се разписа след точно подаване на Букайо Сака, преодолявайки вратаря с техничен удар. В 52-ата минута Жоржино Рутер си вкара автогол, с което резултатът стана 2:0 за Арсенал. В края на мача „чайките“ успяха само да намалят изоставането чрез Диего Гомес.

Брайтън остава 12-и с 24 точки, само с една повече от Евертън, който направи нулево равенство срещу предпоследния Бърнли.

В друг интересен двубой от кръга Брентфорд разгроми Борнемут с 4:1, като германецът Кевин Шаде се отличи с хеттрик.