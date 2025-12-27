БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нико Пас блести за Комо при нова победа в Серия А

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Аржентинецът се отличи с гол и асистенция.

Рамон и Нико Пас, Комо
Снимка: БГНЕС
Отборът на Комо записа седмата си победа от началото на сезона в Серия „А“. В среща от 16-ия кръг, възпитаниците на Сеск Фабрегас се наложиха с 3:0 като гост над Лече. Нов страхотен мач изигра аржентинският национал Нико Пас, който се отличи с гол и асистенция.

Плеймейкърът откри резултата в 20-ата минута с удар от дистанция и последвал рикошет, който направи топката неспасяема за вратаря на южняците. В началото на второто полувреме домакините упражниха натиск и на няколко пъти бяха близо до изравнително попадение, но им липсваше точност в последния удар.

В 66-ата минута Комо нанесе втори удар. След статично положение топката стигна до младия защитник Рамон, който от границата на малкото поле не сгреши – 0:2. Този гол тотално прекърши амбициите на домакините, които загубиха и стимул за борба.

Четвърт час преди края централният нападател на гостите Дувикас беше изведен на скорост от Нико Пас и с точен удар оформи класическото 3:0 за Комо.

Благодарение на успеха Комо събра на сметката си 27 точки и се изкачи на шестата позиция в класирането. Лече са 16-ти с 16 точки.

В друга среща от днес Каляри победи като гост Торино с 2:1 след обрат. Никола Влашич изведе „биковете“ напред в резултата в 28-ата минута, но в заключителните секунди на първата част сардинци изравниха чрез Матео Прати. Обратът оформи 20-годишният турски нападател Семих Кълъчсой с гол в 66-ата минута.

#Нико Пас #Серия А 2025/26 #Комо #Лече

