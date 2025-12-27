Парма закотви Фиорентина на дъното

Парма постигна четвърти успех в Серия А. Тимът надви Фиорентина с 1:0 в мач от 17-ия кръг.

Първото полувреме бе равностойно, като и двата състава пропуснаха възможности да поведат в резултата. Якоб Ондрейка и Матео Пелегрино не бяха точни за Парма, а Мойзе Кен се провали за Фиорентина.

Само 180 секунди след подновяването на играта домакините поведоха в резултата. Пелегрино центрира в наказателното поле, а Оливер Сьоренсен с глава прати топката във врата пазена от Давид де Хеа.

До края на срещата Фиорентина имаше предимство, но футболистите водени от Ваноли направиха куп пропуски. Парма също имаше възможност да реши всичко чрез Пелегрино, но той се провали от непосредствена близост.

Парма се изкачи на 14-то място в класирането със 17 точки, докато Фиорентина остава на дъното с едва 9 пункта.