БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Деца
Запази

Христо Стоичков – носител на трофея от 1994 г., бе сред специалните гости на церемонията

Усман Дембеле
Снимка: БТА
Слушай новината

Истинско шоу в Париж. Театър „Шатле“ стана арена на най-престижните футболни награди и тази година.

Големият победител при мъжете е Усман Дембеле. Нападателят на ПСЖ направи сезон-мечта – донесе първата Шампионска лига на клуба, вкара 33 гола и даде 13 асистенции, грабна „Златната обувка“ на Лига 1 и беше избран за Играч на сезона в Шампионската лига. Съвсем заслужено Роналдиньо му връчи наградата лично.

Второто място отиде при тийнсензацията Ламин Ямал от Барселона, който едва на 18 години има 18 гола и 25 асистенции, плюс титли в Ла Лига, Купата и Суперкупата на Испания. Дембеле е номер едно, но Ямал вече чука на вратата на историята.

При дамите "Златната топка" за трети път поред е за Айтана Бонмати от Барселона, а подгласничка ѝ е Мариона Калдентей от Арсенал.

Другите големи награди:

  • Копа Трофей за най-добър млад играч – Ламин Ямал (втори път подред)
  • Наградата „Герд Мюлер“ за голмайстор на годината – Виктор Гьокереш от Арсенал
  • Треньор номер едно – Луис Енрике от ПСЖ и Сарина Вигман от Англия при жените
  • Яшин Трофей за най-добър вратар – Джанлуиджи Донарума от Манчестър Сити и Италия и Хана Хамптън от Челси и Англия
  • Сократес награда за социален принос – фондация „Шана“

Дембеле каза на сцената: „Да получа трофея от Роналдиньо е невероятна гордост. Благодаря на семейството, съотборниците и всички, които повярваха в мен. Никога няма да забравя откъде започнах.“

На церемонията бяха още легенди като Христо Стоичков, Луиш Фиго и Рут Гулит. Париж отново дишаше футбол.

Последвайте ни

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
5
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
6
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Спорт

България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
Чете се за: 01:57 мин.
Ърбан зоната събра хиляди в Северния столичен парк Ърбан зоната събра хиляди в Северния столичен парк
Чете се за: 01:30 мин.
Преди мача с Португалия Преди мача с Португалия
Чете се за: 00:37 мин.
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
7606
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г. Спортни новини 17.09.2025 г.
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ