Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025

Истинско шоу в Париж. Театър „Шатле“ стана арена на най-престижните футболни награди и тази година.

Големият победител при мъжете е Усман Дембеле. Нападателят на ПСЖ направи сезон-мечта – донесе първата Шампионска лига на клуба, вкара 33 гола и даде 13 асистенции, грабна „Златната обувка“ на Лига 1 и беше избран за Играч на сезона в Шампионската лига. Съвсем заслужено Роналдиньо му връчи наградата лично.

Второто място отиде при тийнсензацията Ламин Ямал от Барселона, който едва на 18 години има 18 гола и 25 асистенции, плюс титли в Ла Лига, Купата и Суперкупата на Испания. Дембеле е номер едно, но Ямал вече чука на вратата на историята.

При дамите "Златната топка" за трети път поред е за Айтана Бонмати от Барселона, а подгласничка ѝ е Мариона Калдентей от Арсенал.

Другите големи награди:

Копа Трофей за най-добър млад играч – Ламин Ямал (втори път подред)

Наградата „Герд Мюлер“ за голмайстор на годината – Виктор Гьокереш от Арсенал

Треньор номер едно – Луис Енрике от ПСЖ и Сарина Вигман от Англия при жените

Яшин Трофей за най-добър вратар – Джанлуиджи Донарума от Манчестър Сити и Италия и Хана Хамптън от Челси и Англия

Сократес награда за социален принос – фондация „Шана“

Дембеле каза на сцената: „Да получа трофея от Роналдиньо е невероятна гордост. Благодаря на семейството, съотборниците и всички, които повярваха в мен. Никога няма да забравя откъде започнах.“

На церемонията бяха още легенди като Христо Стоичков, Луиш Фиго и Рут Гулит. Париж отново дишаше футбол.