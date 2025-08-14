БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Челси с трогателен жест за семейството на Диого Жота и Андре Силва

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Снимка: БТА
Челси ще дари част от бонусите за победата на отбора на световното клубно първенство на семейството на починалия играч на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре Силва, съобщава The Athletic.

Общо лондонският клуб е получил 15.5 милиона долара за спечелената титла. На 13 юли Челси победи Пари Сен Жермен на финала с 3:0.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания.

Според предварителното заключение за причините за инцидента, автомобилът, управляван от Жота, е превишил ограничението на скоростта. При изпреварване гумата на колата се е спукала, след което футболистът е загубил контрол.

