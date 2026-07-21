До приемане на нова формула – отпадна автоматичното увеличение на минималната заплата

Депутатите гледат на второ четене Закона за държавния бюджет за тази година. Между двете четения бяха внесени 69 предложения, девет от които на управляващите. Дебатите в ресорната комисия продължават вече 10 часа.

На второ четене депутатите дебатират всеки един член и предложение едно по едно. Най-сериозен спор предизвика промяната на методика за изчисляване на трудовия стаж на базата на отработените часове, а не на базата на календарни дни. Това предложение беше прието, но ще влезе в сила от 1 януари догодина.

Няма да има увеличение на социалните плащания, както предлагаха от опозицията, но финансовият министър Гълъб Донев обеща това да се случи през 2027 година. Депутатите отмениха и автоматичното увеличение на минималната работна заплата, което предизвика дебати в залата.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Категорично не става въпрос за замразяване на минималната работна заплата. Става въпрос за подобряване на законодателство."

Владислав Горанов, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "И ви поздравявам за това, че слагате работодателите и синдикатите в едно състезание кое е по-правилното решение. Ако не им харесва това да си върнем старата норма в Кодекса и да го определя Министерския съвет. Тогава поне ще могат да търсят политическа отговорност от правителството как и какъв да е размерът."

Мартин Димитров, народен представител от ПГ на "Демократична България": "Какъв е проблемът на тези автоматизми. Толкова много автоматизми бяха приети в последно време, че ако така продължаваше в един момент нямаше смисъл да се приема бюджет. Направо по формулите и за съжаление тези автоматични механизми са една от причините за натрупване във времето на дефицити."

Асен Василев, народен представител от ПГ на "Продължаваме Промяната": "Този текст дава репер как да се определи минималната работна заплата, дава предвидимост и за бизнеса и за работниците. От въвеждането на този текст хората, които плащат осигуровки в страната, техният брой в абсолютно число се е качил над 50 хиляди човека. Въпреки работата на този текст, четири години вече подред, България остава с най-ниската минимална работна заплата в ЕС."

Айтен Сабри, зам.-председател на ПГ на ДПС: "Тук ще бъдат засегнати най-ниско платените работници и това, което предложи и министър Ефремова да се направи срещата между работодатели и синдикати и да се измисли механизъм, който да бъде работещ. И да бъде най-добре за всички страни, защото това, което чуваме всеки има своите възражения, но нека отменяйки това нека да имаме готово предложение, което да работи."

Цончо Ганев, народен представител от ПГ на "Възраждане": "Правите нещо безпрецедентно. Искате да отпадне чл. 244 ал. 2 и това означава, преведено на достъпен език, означава да премахнете формулата и методологията, по която се формира минималната заплата. Успоредно с това, обаче, не давате никаква нова формула или нова методология, по която да определяте минималната заплата, което след себе си води толкова проблеми с обясненията ще го измислим и ще го направим малко по-нататък."

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: "И срещу това няма алтернатива. Не се заменя с нищо. Защо това е важно, защото това е служебна победа за бизнеса с 3:0. Утре като седнем да договаряме механизъм, така както казва директивата за адекватни минимални заплати, вече като го няма текста, бизнеса и без това не е склонен да прави отстъпки, ще ни бъде още по-трудно да договаряме каквото и да било."

Боян Митракиев, изпълнителен директор на КРИБ: "Аз не съм някакъв капитал, аз съм човек. Както и чичо Скрудж е паток, не е гърне със златни монети. Така че с мен, поне лично, мисля че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко с малки изключения. Напомням, че много от тях са плод на бюджетния дафицит, който последните три години се генерира."