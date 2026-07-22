Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да разгледа отстраняването на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще напави трети опит да разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова.

То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската градска прокуратура. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. На предишното заседание прокурорската колегия отложи за втори път решението по казуса. Причината - отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.