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Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да разгледа отстраняването на Емилия Русинова

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Снимка: БТА/Архив
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще напави трети опит да разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова.

То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската градска прокуратура. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. На предишното заседание прокурорската колегия отложи за втори път решението по казуса. Причината - отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.

#разглеждане #искане #отстраняване #емилия русинова #ВСС

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