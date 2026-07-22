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ЗАПАЗЕНИ

Седем екипа отстраняват щетите от вчерашната буря в Петрич

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 02:20 мин.
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Силна гръмотевична буря с мощни пориви на вятъра удари Петрич снощи и нанесе сериозни щети. На места беше блокирано движението в града. Малко преди това за цялата Благоевградска област беше активираната системата за предупреждение BG-ALЕRT. Разчистването продължава и към този момент.

Бурята е изкоренила големи и здрави дървета само за няколко секунди. За щастие пострадали няма.

На терен работят 7 аварийни екипа.

Около 20 часа снощи мощна буря със силен вятър върхлита Петрич.

"Страшно беше. През този ми живот чак толкова не съм виждала."

"Много беше опасно. Като торнадо."

"Специално в нашата кооперация се счупи един от прозорците на входната врата, на комшиите срещу нас пак прозорц се счупи. Природата, да. Не можем да се борим с природата."

Стихията продължава само 20 минути, но оставя след себе си изкоренени здрави дървета, счупени клони, повредени автомобили и цял квартал без електричество.

комисар Боян Кондуров, директор на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” - Петрич: "За около половин час имахме една 50 сигнала, като основно произшествата бяха паднали дървета."

Няколко от тях блокират пътя за село Кулата.

"Чакахме тежка техника, защото дърветата бяха много големи. Преместихме ги, но някъде около един час пътят беше затворен."

Цяла нощ екипи на пожарната и Аварийното звено в Петрич са на терен, за да разчистият улиците и тротоарите.

"Днес приоритет от ранните часове ни е да почистваме и да нарязваме дървета, е цел по-лесно изнасяне."

И днес в област Богоевград е обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#разчистване #петрич #щети #буря

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