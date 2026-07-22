След кражбата в Лувъра: Повече камери и по-строга охрана

Галерията „Аполон" в Лувъра отвори врати днес за посетители за първи път след миналогодишния обир на кралските бижута, съхранявани там, предадоха осведомителните агенции.

Колекциите и ценностите, които някога бяха изложени там, са прибрани, като от музея заявиха, че галерията се връща към първоначалното си церемониално предназначение от 17-и век.

Мерките за сигурност в Лувъра са подсилени, като са добавени нови камери за наблюдение и системи за защита срещу проникване.

В деня на обира на крадците им отне по-малко от осем минути да проникнат през прозорец в галерията „Аполон“ и да откраднат кралски бижута на стойност 88 милиона евро от Лувъра. Грабежът, извършен посред бял ден, шокира посетителите и разкри очевидни пропуски в мерките за сигурност.

Подобряването на сигурността е приоритет на 10-годишен план, започнал миналата година, с очаквани разходи до 800 милиона евро за модернизиране на инфраструктурата, облекчаване на пренаселеността и осигуряване на специална галерия за картината „Мона Лиза“ до 2031 г., припомня ДПА.