Излагат над 1300 непоказвани предмети от "Междузвездни войни" в музея "Лукас" в Лос Анджелис

Музеят на наративното изкуство "Лукас" в Лос Анджелис, основан от легендарния създател на "Междузвездни войни" Джордж Лукас и съпругата му, ще представи невиждани досега предмети от култовата научнофантастична поредица след откриването си по-късно тази година, предаде АФП.

Над 1300 експоната ще бъдат изложени в 33 галерии, обхващащи площ от над 9200 кв. метра. Планирано е сградата с футуристичен дизайн да отвори врати на 22 септември.

"Ние сме домът на архивите на Лукас и на производствените материали на Lucasfilm. Затова ще имаме изложба за "Междузвездни войни", която включва специални експонати, показвани за първи път", заяви кураторът на музея Райън Линкоф пред Франс прес по време на тазгодишното издание на най-голямото събитие за комикси Comic Con 2026, в Сан Диего, Калифорния. Линкоф определи проекта като "изключително амбициозно начинание", върху което Лукас работи от десетилетия.

Сред експонатите са илюстрации на Норман Рокуел и Джеси Уилкокс Смит, творби на Фрида Кало, Джейкъб Лорънс, Чарлз Уайт и Робърт Колескот, както и произведения на известни комикс художници като Уинзър Маккей, Джак Кърби и Франк Фразета.

За много фенове обаче най-голямата атракция ще бъдат оригиналните производствени материали от Lucasfilm, свързани със създаването на "Междузвездни войни".

82-годишният Лукас продължава активно да участва в развитието на проекта и според куратора на музея е доволен от постигнатото.