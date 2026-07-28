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Броят на езиците в света е намалял рязко през последните хилядолетия, твърдят учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Броят на езиците в света е намалял рязко през последните хилядолетия, твърдят учени
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Броят на езиците, използвани по света, е намалял рязко през последните хилядолетия вследствие на разширяването на големите империи, колониализма и постепенното заместване на местните езици с доминиращи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изследване, публикувано в списание „Сайънс“.

Днес по света се говорят около 7500 езика, но според авторите на проучването през периода между първото хилядолетие пр. Хр. и първото хилядолетие сл. Хр. човечеството вероятно е използвало между 30 000 и 75 000 различни езика.

Изследователите са разработили математически модел, съчетаващ данни от антропологията, лингвистиката и демографията, за да проследят развитието на езиковото разнообразие от преди около 12 000 години – началото на геоложката епоха на холоцена – до наши дни.

„Езиците са значими за своите общности. Те съхраняват знания, спомени и културни връзки“, казва ръководителят на изследването Клеър Боуърн, професор по лингвистика и антропология в Йейлския университет. По думите ѝ езиците предоставят ценна информация за историята на човечеството – от местата, където са живели хората, до начина им на живот и мислене.

Тъй като липсват преки сведения за броя на езиците в дълбока древност, учените са използвали данни за 171 съвременни общества на ловци събирачи в Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия, за да оценят размера на ранните етнолингвистични общности. Те изчисляват, че преди около 12 000 години хората са говорили между 4500 и 6200 езика. С нарастването на населението и възникването на земеделието и уседналите общества езиковото разнообразие първоначално се увеличава, достигайки своя връх през първото хилядолетие пр. Хр. и първото хилядолетие сл. Хр.

След това започва траен спад, свързан с разширяването на държавите и империите, както и с колониалната политика, която в много случаи налага официалните езици за сметка на местните. Авторите посочват като примери ограничаването на ирландския език от Англия, забраната на местни езици в испанските и португалските колонии в Америка, налагането на френския език в африканските колонии на Франция и потискането на корейския език по време на японското управление в Корея.

Въпреки това някои местни езици, сред които езиците на инките, маите и ацтеките, са успели да се съхранят въпреки опитите за тяхното потискане.

Според изследователите около половината от езиците, които се говорят днес, са застрашени от изчезване. По данни, цитирани в проучването, около 90 процента от населението на света използва едва 10 процента от всички съществуващи езици, допълва още Ройтерс.

# историята на човечеството #Броят на езиците

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