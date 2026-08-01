Юнион Сен Жилоа се пребори за Суперкупата на Белгия

Отборът на Юнион Сен Жилоа спечели Суперкупата на Белгия, след като се наложи над шампиона на страната ФК Брюж с дузпи на неговия стадион. Редовното време на мача завърши при равенство 1:1, което наложи изпълнението на наказателните удари, където домакините пропуснаха веднъж.

След нулево равенство преди почивката и леко надмощие на ФК Брюж, те откриха резултата и четири минути след подновяването на играта чрез Николо Трезолди. Ударът на Сабе е блокиран, но при овладяната топка, Тресолди отбеляза с прецизен първи удар. Той стоеше на границата на засадата, но видеоповторенията показаха, че е бил в чиста позиция.

В 77-ата минута „жълто-черните“ изравниха чрез Кевин Макалистър, който наказа грешка при изнасяне на топката от Свен Фермант. Макар и да държеше контрола, ФК Брюж можеше да бъде наказан минути по-късно, но Йорне Шпилеерс подложи крак и спаси изстрела на Промис Дейвид.

При дузпите стражът на Юнион Сен Жилоаз Виктор Шембаере спаси изстрела на новото попълнение Чевейо Цава при четвъртия опит и донесе трофея на своя тим.