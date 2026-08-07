Рубен Аморим: В Милан целта винаги е титлата

Новият старши треньор на Милан Рубен Аморим заяви, че амбициите на клуба не могат да бъдат по-ниски от битка за шампионската титла, независимо че отборът преминава през период на промени преди началото на сезон 2026/27.

41-годишният португалски специалист, който пое „росонерите“ това лято на мястото на Масимилиано Алегри, е уверен, че съставът разполага с необходимите качества да се конкурира за отличия както в Италия, така и на европейската сцена.

"Имаме отбор, който е способен да спечели всеки мач във всяко състезание. В Лига Европа трябва да вярваме в себе си и да искаме да я спечелим. Що се отнася до Серия А, ще се изправим срещу отбори, които работят с треньорите си от дълго време и няма да бъде лесно“, коментира Аморим, цитиран от журналиста Джанлука Ди Марцио.

Португалецът призна, че пред тима има още много работа заради новия треньорски щаб и промените в състава, но подчерта, че това не променя високите изисквания към клуба.

"Знам, че може да звучи наивно, но когато работиш в клуб от калибъра на Милан, трябва да се бориш за титлата“, категоричен бе Аморим.

През миналия сезон Милан завърши на пето място в Серия А със 70 точки от 38 мача и през новата кампания ще се стреми да се върне в битката за върха на италианския футбол.