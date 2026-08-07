Енцо Мареска иска Енцо Фернандес за наследник на Родри в Манчестър Сити

Манчестър Сити проявява сериозен интерес към полузащитника на Челси Енцо Фернандес, който е сочен за основен кандидат да замени Родри в състава на английския шампион. Според информация на италианския журналист Джанлука Ди Марцио, мениджърът Енцо Мареска лично настоява за привличането на аржентинския национал.

Интересът на "гражданите“ идва на фона на очакваното напускане на Родри, чийто агент вече потвърди, че испанският национал е взел решение да продължи кариерата си в Барселона.

Въпреки желанието на Манчестър Сити, сделката за Енцо Фернандес няма да бъде лесна. Челси оценява изключително високо 25-годишния халф и не възнамерява да се разделя лесно с един от ключовите си футболисти.

Аржентинецът пристигна на "Стамфорд Бридж“ през 2023 година, а настоящият му договор с лондонския клуб е до лятото на 2032 година, което допълнително засилва позициите на Челси при евентуални преговори.