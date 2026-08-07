Кристъл Палас привлече Такехиро Томиясу със свободен трансфер

Кристъл Палас официално привлече японския национал Такехиро Томиясу със свободен трансфер. 27-годишният защитник подписа с носителя на Лигата на конференциите, след като премина успешно пробен период и стана второто ново попълнение за мениджъра Пиер Саж през това лято след Оскар Мингеса.

Универсалният бранител, който може да действа както като десен бек, така и в центъра на отбраната, пристига в южен Лондон след четиригодишен престой в Арсенал. След раздялата си с "артилеристите“ през юли 2025 година Томиясу остана извън игра за няколко месеца, а през втората половина на миналия сезон игра под наем за Аякс. Той беше и част от състава на Япония на световното първенство през 2026 година.

"Нямам търпение да започна да играя за Кристъл Палас. Този клуб се намира в страхотен период, след като спечели три трофея през последните два сезона. Именно тук исках да бъда“, заяви Томиясу след подписването на договора си.

С привличането на опитния японски национал Кристъл Палас продължава да подсилва състава си в стремежа си да затвърди възхода си както на английската, така и на европейската сцена.