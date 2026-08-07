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Ливърпул готви оферта от 115 милиона евро за Брадли Баркола

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Пари Сен Жермен е готов да отхвърли първото предложение на английския шампион, но при оферта над 150 милиона евро може да отвори вратата за трансфера на френския национал

Ливърпул готви оферта от 115 милиона евро за Брадли Баркола
Снимка: БГНЕС
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Ливърпул е готов да отправи оферта на стойност 115 милиона евро за крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола, съобщава френското издание L'Équipe. Според информацията английският клуб е решен да привлече 23-годишния национал на Франция, но първото предложение почти сигурно ще бъде отхвърлено.

Ръководството на ПСЖ вече е променило позицията си относно бъдещето на Баркола. След като дълго време футболистът бе смятан за непродаваем, сега парижани са склонни да разгледат оферта над 150 милиона евро, без включените бонуси.

Една от причините за промяната е отказът на Баркола да поднови договора си, който изтича през лятото на 2028 година. Въпреки това преговорите между двата клуба са все още в начален етап и до споразумение има дълъг път.

Френският национал беше сред ключовите фигури в отбора на Луис Енрике, спечелил две поредни титли в Шампионската лига. Баркола има 39 гола и 35 асистенции в 152 мача с екипа на ПСЖ, но конкуренцията в атаката е сериозна заради присъствието на Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и новото попълнение Магнес Аклиуш.

На "Анфийлд“ пък търсят нов лидер в нападение след раздялата с Мохамед Салах. Междувременно Тотнъм проявява сериозен интерес към Коди Гакпо, което може да освободи място за евентуалното привличане на Баркола.

От ПСЖ са категорични, че няма да задържат нито един футболист против волята му, но окончателното решение ще зависи както от подобрена оферта на Ливърпул, така и от желанието на самия Баркола.

#ПФК Ливърпул #ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола

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