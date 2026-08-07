Жозе Моуриньо въвежда строги правила в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо започна втория си престой начело на Реал Мадрид с поредица от промени, насочени към дисциплината и изграждането на по-силен колектив. Според испанското издание AS португалският специалист е анализирал навиците в клуба и е въвел нови правила, които засягат ежедневието на футболистите както на терена, така и извън него.

Една от най-сериозните промени е свързана с храненето. Диетологът вече има водеща роля при определянето на менюто, като закуската и следобедното хранене са предварително планирани и съобразени изцяло с оптималното физическо състояние на играчите. Свободата при избора на храна е сведена до минимум.

Моуриньо държи и на сплотяването на отбора. По негово настояване футболистите и треньорският щаб вече се хранят заедно в тренировъчната база във Валдебебас – практика, която не беше традиция в клуба. Според хора от Реал атмосферата в съблекалнята е значително подобрена, а идеята е да се засили чувството за единство.

Новият наставник е въвел и по-строга дисциплина. Всички футболисти трябва да пристигат в тренировъчната база поне час преди началото на заниманията. При закъснение наказанието не е финансова глоба, а индивидуална работа във фитнеса, отделно от останалата част на отбора.

Промени има и в процеса на възстановяване след контузии. Моуриньо настоява всички рехабилитационни процедури да се провеждат във Валдебебас под постоянния контрол на медицинския и кондиционния щаб на клуба, като използването на външни специалисти вече не е част от практиката.

С тези мерки португалецът цели да наложи по-висока дисциплина и професионализъм, вярвайки, че успехите започват далеч преди първия съдийски сигнал.