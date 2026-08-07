Повдигнаха обвинение срещу Айвън Тони за нападение след инцидент в нощен клуб

Нападателят на английския национален отбор Айвън Тони е обвинен в нанасяне на телесна повреда след инцидент в нощен клуб в Лондон през декември 2025 година.

30-годишният футболист, който в момента играе за саудитския Ал Ахли, трябва да се яви пред Уестминстърския магистратски съд на 24 септември. Само два дни по-късно Англия е домакин на световния шампион Испания в мач от Лигата на нациите.

От щаба на Тони разпространиха кратка позиция, в която се казва, че нападателят приема повдигнатото обвинение, но е изненадан от развитието на случая и очаква възможността да изчисти името си в съда.

Според информацията обвинението е свързано с предполагаемо нападение на лондонската улица "Уордър“.

Тони беше сред изненадващите повиквателни на селекционера Томас Тухел за световното първенство това лято. Той се появи като резерва в полуфинала срещу Аржентина, а след това започна като титуляр в двубоя за третото място срещу Франция.

Нападателят премина в Ал Ахли през август 2024 година от Брентфорд срещу трансферна сума от 40 милиона паунда. Преди това реализира 72 гола в 141 мача за английския клуб, а през сезон 2023/24 изтърпя наказание заради нарушение на правилата за залагания, преди да се завърне и да помогне на Англия по пътя към финала на Евро 2024.