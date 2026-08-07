манчестър сити привлече световния шампион херонимо рули

Манчестър Сити е постигнал споразумение за привличането на аржентинския национал Херонимо Рули от Олимпик Марсилия, съобщават английските медии. Опитният вратар ще подсили състава на „гражданите“, след като клубът се раздели с резервния си страж Джеймс Трафърд.

34-годишният Рули ще премине на "Етихад“ срещу трансферна сума от около 3,5 милиона евро. Очаква се той да подпише договор за две години – до юни 2028 година, с опция за удължаването му с още един сезон.

Сити бе принуден да търси нов вратар, след като продаде Джеймс Трафърд на Лийдс срещу близо 40 милиона паунда. Аржентинецът ще се конкурира с Джанлуиджи Донарума за място под рамката на вратата.

През миналия сезон Рули беше титуляр за Олимпик Марсилия, записвайки 37 мача във всички турнири. Той допусна 48 гола и запази девет сухи мрежи. На международната сцена стражът има шест мача за Аржентина, като традиционно изпълнява ролята на резерва на Емилиано Мартинес.

Рули е част от поколението, донесло световната титла на Аржентина през 2022 година, а това лято беше в състава на Лионел Скалони и за Мондиал 2026. С привличането му Манчестър Сити добавя още един доказан и опитен футболист към състава си преди началото на новия сезон.