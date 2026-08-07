Милан се раздели с Исмаел Бенасер по взаимно съгласие

Милан официално обяви раздялата си с полузащитника Исмаел Бенасер. Италианският клуб съобщи, че договорът на 28-годишния халф е прекратен по взаимно съгласие между двете страни.

Бенасер беше част от "росонерите“ от лятото на 2019 година и остави сериозна следа с изявите си в центъра на терена. За този период той изигра общо 178 мача с екипа на Милан, в които отбеляза осем попадения.

През сезон 2025/26 алжирският национал игра под наем в Динамо Загреб, а след завръщането си на "Сан Сиро“ клубът и футболистът са решили да поемат по различни пътища.

Според информации в италианските медии следващата дестинация в кариерата на Бенасер ще бъде катарският Ал-Гарафа, където се очаква да продължи кариерата си като свободен агент.