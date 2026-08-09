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Комо повече няма да разчита на Алваро Мората

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Спорт
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Бившият испански национал си търси нов отбор.

комо финализира трансфера алваро мората
Снимка: БТА
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Бившият испански национал Алваро Мората може да продължи кариерата си в американския клуб от Мейджър Лийг Сокър Атланта Юнайтед, съобщава журналистът Николо Шира в социалната платформа X.

33-годишният футболист вече не е в плановете на старши треньора на Комо Сеск Фабрегас. Освен Атланта интерес към Мората има от Депортиво Ла Коруня, Хетафе и клубове от Катар, Саудитска Арабия и Мексико.

Мората премина от Милан в Комо през лятото на 2025 година. Първоначално той беше в тима под наем, но след това клубът активира клаузата за откупуване. Футболистът е носил екипите още на Реал Мадрид, Ювентус, Челси, Атлетико Мадрид и Галатасарай.

#Комо #Алваро Мората

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