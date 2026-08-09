Манчестър Сити победи Атлетико Мадрид в контрола

Манчестър Сити приключи предсезонната си подготовка с победа над Атлетико Мадрид. Английският тим се наложи с 3:1 над испанския съперник в контролата, изиграна в Сеул.

Атлетико успя да поведе малко преди почивката. В 42-рата минута защитникът Хорхе Домингес се разписа и даде преднина на мадридчани.

След паузата обаче Сити обърна развоя на срещата само за две минути. В периода между 57-ата и 59-ата минута Омар Мармуш вкара два гола, като и при двете попадения асистент беше Антоан Семеньо.

Крайният резултат бе оформен в самия край. Раян Аит-Нури се появи в игра около десет минути преди последния съдийски сигнал, заменяйки Мармуш, а в 90-ата минута алжирецът се разписа за 3:1. Така той отбеляза във втори пореден мач от подготовката на английския тим.

С победата Манчестър Сити сложи край на контролите преди началото на сезона. Следващото изпитание за тима на Енцо Мареска ще бъде официално – в неделя на „Уембли“ срещу Арсенал в двубоя за Къмюнити Шийлд.