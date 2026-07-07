БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО,...
Чете се за: 04:50 мин.
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Шампионска лига
Запази

Армстронг Око-Флекс се разписа са шампиона на България в първия европейски мач за сезона

Борац Баня Лука Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Първата среща от квалификациите на Шампионска лига между Борац Баня Лука и Левски завърши при равенство 1:1. Домакините откриха резултата, преди Армстронг Око-Флекс да изравни.

Босненците наложиха домакински натиск на стадион "Баня Лука" и в 7-ата минута получиха дузпа за нарушение на Никола Серафимов срещу Стефан Савич. Лука Юричич се разписа от бялата точка превърна единственият точен удар през първото полувреме в попадение.

Шампионът на България възобнови равенството с първия си точен изстрел. В 55-ата минута Сержиньо изведе Армстронг Око-Флекс в наказателното поле и фланговият футболист изравни с шут по земя в далечния ъгъл.

Пет минути преди края на редовното време Акрам Бурас можеше да донесе обрат за гостите, но Никола Четкович изби неговия изстрел от движение.

Реваншът на стадион "Георги Аспарухов" в столицата е на 14 юли, вторник, от 20:30 часа.

Свързани статии:

Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ) 1:1
Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ) 1:1
Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София
#Борац Баня Лука

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
2
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Спорт

Спортни новини 07.07.2026 г., 22:10 ч.
Спортни новини 07.07.2026 г., 22:10 ч.
Нов голов рекорд за Меси на световни финали Нов голов рекорд за Меси на световни финали
Чете се за: 01:10 мин.
Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ) 1:1 Квалификации за Шампионска лига: Борац Баня Лука - Левски (ГАЛЕРИЯ) 1:1
Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г. Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Световно първенство по футбол: Аржентина - Египет (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство по футбол: Аржентина - Египет (ГАЛЕРИЯ)
Блатер призова Инфантино да се оттегли след скандала с отменения червен картон Блатер призова Инфантино да се оттегли след скандала с отменения червен картон
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор
ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ