Левски стигна до равенство срещу Борац Баня Лука преди реванша в София

Първата среща от квалификациите на Шампионска лига между Борац Баня Лука и Левски завърши при равенство 1:1. Домакините откриха резултата, преди Армстронг Око-Флекс да изравни.

Босненците наложиха домакински натиск на стадион "Баня Лука" и в 7-ата минута получиха дузпа за нарушение на Никола Серафимов срещу Стефан Савич. Лука Юричич се разписа от бялата точка превърна единственият точен удар през първото полувреме в попадение.

Шампионът на България възобнови равенството с първия си точен изстрел. В 55-ата минута Сержиньо изведе Армстронг Око-Флекс в наказателното поле и фланговият футболист изравни с шут по земя в далечния ъгъл.

Пет минути преди края на редовното време Акрам Бурас можеше да донесе обрат за гостите, но Никола Четкович изби неговия изстрел от движение.

Реваншът на стадион "Георги Аспарухов" в столицата е на 14 юли, вторник, от 20:30 часа.