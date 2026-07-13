След катастрофата на „Тракия“: Съдът остави в ареста шофьора на тира

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион Ангел Илиев, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама бяха ранени.

Пред съда обвиняемият заяви, че причина за инцидента е спукана гума и настоя, а камионът е станал неуправляем. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Защитата на обвиняемия настоя за по-лека мярка и поиска назначаването на допълнителни технически експертизи, които да изяснят причините за катастрофата. Според адвоката камионът се е движил с 90км/ч и не е превишавал скоростта.