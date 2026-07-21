Предупреждение за опасно време в почти цялата страна

В следобедните часове в много райони от страната ще има валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и Североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила и днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и в планинските райони на страната. Възможни са и градушки.

Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 30° и 36°, в София – около 30°, по Черноморието между 26° и 30°.



През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се почти повсеместни проливни валежи, гръмотевични бури и градушки.



През нощта по-интензивни ще са явленията главно в Западна България, в районите около Централна Стара планина и североизточните части от страната, а утре - в източната половина. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. С умерен и силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще бъдат от 25° в Дунавската равнина до около 30° в южните райони, в София – 23°, по Черноморието, където също на много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки - между 25° и 28°.



Лоши условия и за туризъм в планините – проливни валежи, мощна гръмотевична дейност, условия за градушки, а по високите части – и силен северозападен вятър.



В четвъртък ще преобладава слънчево време, с изолирани превалявания главно в източните и планинските райони. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24° и 29°.

В петък и събота отново на много места ще има валежи и гръмотевици. Ще остане ветровито и хладно за сезона.

В неделя се очаква слънчево време, а температурите отново ще тръгнат нагоре.



