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Украинският министър на отбраната подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС, БТА
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Украинският министър на отбраната подаде оставка
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Украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски.

„За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа той в Телеграма в дълъг пост, в който изброи постиженията на министерството, което пое през януари.

Федоров публикува и втори пост, посветен на своите неуспехи, предаде АФП.

По-рано днес се появи информация, че украинският президент Володимир Зеленски може да предложи сегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко за нов министър на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украински депутати.

На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка.

Зеленски все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев „променя политическата си стратегия“ на фона на „нови предизвикателства и нови задачи“.

#външен министър #Украйна #оставка

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