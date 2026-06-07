Парламентарни избори в Армения: Ереван мужду Брюксел и Москва

Ключови парламентарни избори в Армения - резултатът ще покаже дали страната ще продължи плавния си завой на Запад или ще остане в руска орбита.

Според предварителните данни, с най-много гласове е прозападната партия на сегашния премиер Никол Пашинян - „Граждански договор". След като гласува той заяви, че Ереван ще търси подкрепата на Брюксел и ще балансира отношенията си с Москва. На второ място се нарежда съюз „Силна Армения" на проруския бизнесмен Самвел Карапетян. Разликата между двете формации към момента е минимална.