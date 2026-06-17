Мирът в Близкия изток: Световни медии с подробности за съдържанието на меморандума между САЩ и Иран
Световни медии, сред тях американската "Блумбърг" и саудитската "Ал Арабия", публикуваха предполагаеми подробности от меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран.
Според съобщенията, документът обхваща прекратяване на военните действия, премахване на военноморската блокада на Съединените щати и изтегляне на американските войски от околните региони.
Предвиждат се най-малко 300 милиарда долара финансиране на възстановяването на Иран, прекратяване на всички настоящи американски санкции и обещание на Техеран да не произвежда ядрени оръжия. Нито Вашингтон, нито Техеран са коментирали официално съобщенията.
Меморандумът ще бъде подписан в петък в швейцарския курорт Бюргенщок. Ислямската република настоява сделката да включва и мир в Ливан.
Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Важното, което искам да подчертая, е че според нас има две страни по този меморандум – едната страна са Америка и Израел, а другата страна са Иран и Хизбула. Може би най-важният въпрос в меморандума е обявяването на незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан."