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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Мирът в Близкия изток: Световни медии с подробности за съдържанието на меморандума между САЩ и Иран

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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мирът близкия изток световни медии подробности съдържанието меморандума сащ иран
Снимка: БТА
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Световни медии, сред тях американската "Блумбърг" и саудитската "Ал Арабия", публикуваха предполагаеми подробности от меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран.

Според съобщенията, документът обхваща прекратяване на военните действия, премахване на военноморската блокада на Съединените щати и изтегляне на американските войски от околните региони.

Предвиждат се най-малко 300 милиарда долара финансиране на възстановяването на Иран, прекратяване на всички настоящи американски санкции и обещание на Техеран да не произвежда ядрени оръжия. Нито Вашингтон, нито Техеран са коментирали официално съобщенията.

Меморандумът ще бъде подписан в петък в швейцарския курорт Бюргенщок. Ислямската република настоява сделката да включва и мир в Ливан.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Важното, което искам да подчертая, е че според нас има две страни по този меморандум – едната страна са Америка и Израел, а другата страна са Иран и Хизбула. Може би най-важният въпрос в меморандума е обявяването на незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан."

#войната в Иран #САЩ - Иран #Абас Арагчи #войната в Близкия изток #меморандум

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