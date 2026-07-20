1500 жители на квартал "Кремиковци" в Гърмен от месец са без вода заради загуби по мрежата и неплатени сметки

Около 1500 жители в квартал "Кремиковци" в Гърмен от месец са без вода. Причина за спиране на водоподаването са големите загуби по мрежата и неплатени сметки. Хората обаче казват, че в квартала пускат водата само около изборите, после пак я спират. Днес властите влязоха на проверка там.

На 11 май кметът на Гърмен Феим Иса е изпратил уведомление до ВиК, в което посочва, че "поради отпадане на необходимостта от водоподаване желае тази партида в Гърмен да бъде затапена и водоподаването към нея да бъде прекъснато". Депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков уточни, че това се случва веднага след изборите и след като общината в продължение на шест години плаща сметките на жителите.

Заради епидемия от хепатит в ромския квартал още през 2020 г. Регионалната здравна инспекция в Благоевград издаде спешно предписание за осигуряване на питейна вода. Тогава общината изгради водопровод и постави водомери на къщите. Общината плаща на ВиК и събира сумите от жителите на квартала. Около 30 - 40% от хората обаче не плащат сметките си, заявиха от общинската администрация и през годините загубите са нарастнали значително, затова общината отказва да покрива загубите за доставка на питейна вода в квартала и сумите, които успява да събере от абонатите.

В квартал "Кремиковци" има около 180 незаконни постройки. Хората са гневни и казват, че никъде в България насред лятото няма толкова хора оставени без питейна вода. Всеки дом е зареден с десетки туби. Показват пресъхнали чешми и нови перални, които не могат да използват.