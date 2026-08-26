Алиса Лю пропуска сезона във фигурното пързаляне

Олимпийската шампионка Алиса Лю ще пропусне следващия сезон във фигурното пързаляне, информира лично американката в профила си в социалната платформа Instagram.

„Докато хората обявяват програми, аз ще използвам това време, за да съобщя, че няма да се състезавам този сезон“, написа Лю и продължи:

„Винаги искам да се предизвиквам по нови начини, за да може артистичността и уменията ми да се развиват. За мен е важно спортът да отразява личностното ми израстване.“

Алиса Лю добави, че ще отдели време, за да „прекалибрира, усъвършенства нещата“.

21-годишната фигуристка от Съединените щати впечатли по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари с изпълнението си във волната програма.

В интервю за телевизия NBC Лю коментира, че планира да продължи да тренира по време на почивката си и да работи върху уменията си.

Това не е първата почивка, която американката си взима в кариерата. През 2022-а, когато бе на 16-годишна възраст, Алиса Лю се оттегли от фигурното пързаляне, заявявайки тогава, че „е толкова запалена по кънките, че всъщност не прави много друго“. Тя се завърна през сезон 2024/2025.