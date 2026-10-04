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Питсбърг надви Монреал в НХЛ

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Спорт
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Два гола на Томи Новак изведоха "пингвините" до драматичния успех.

питсбърг надви монреал нхл
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Два гола на Томи Новак, включително победният 1:33 минути след старта на продължението, помогнаха на тима на Питсбърг Пенгуинс да спечели с 6:5 като домакин срещу Монреал Канейдиънс.

За "пингвините" това бе втора победа в два мача от началото на сезона в Националната хокейна лига, като в тях те имат вкарани общо 13 гола.

Монреал бе тимът, който откри резултата чрез Коул Кофийлд още в четвъртата минута на мача, но домакините отговориха с пет последователни попадения до 16-ата минута на втората третина. Техни автори станаха Евгени Малкин, Деклан Карлайл, Самюел Жирар, Томи Новак и Бен Киндъл.

Ник Сузуки намали на 2:5 малко преди да дойде втората пауза в мача, което даде импулс на "канадците" и в третата третина те вкараха три гола - чрез Кофийлд, Крис Крейдър и Иван Демидов, за да вкарат мача в продължения при 5:5.

В тях отново изгря звездата на Новак, който бе намерен с чудесно подаване от Малкин и с техничен удар нямаше проблем да преодолее вратаря Якуб Добеш.

Първа победа за сезона записа шампионът Каролина Хърикейнс. "Ураганите" взеха с 3:2 след продължение гостуването си на Филаделфия Флайърс.

Автор на победното попадение, паднало 129 секунди преди края на продължението, стана защитникът Шейн Гостисбиър. Бранителят наказа бившите си съотборници от Филаделфия, след като бе намерен непокрит от Джаксън Блейк и от средна дистанция прати шайбата в мрежата на Джоузеф Уол.

Себастиан Ахо изведе Каролина напред в резултата след само 10 секунди игра, но в деветата минута Оуен Типет изравни за 1:1.

Филаделфия поведе във втората третина чрез Матвей Мичков, но при числено превъзходство в третата част Ахо изравни за 2:2.

В продължението и двата отбора отправиха по един точен удар, но този на Каролина, дело на Гостисбиър, сложи точката на спора.

Първа победа през кампанията постигна и съставът на Тампа Бей Лайтнинг, който надигра с 3:1 гостуващия Вашингтон Кепиталс.

Андрей Василевски спаси 20 изстрела на столичани в 600-ия си мач в НХЛ, а Джейк Генцел се отличи с гол и асистенция за "светкавиците".

Шарл-Едуар д'Асту даде преднина на Тампа Бей още в третата минута, а малко преди края на първата третина Конър Гики покачи на 2:0.

Джъстин Сурдиф върна един гол за Вашингтон във втория период, но в края на третия на празна врата Генцел оформи успеха на Тампа Бей с трето попадение.

#Томи Новак #НХЛ 2026/2027 #Монреал Канейдиънс #Питсбърг Пингуинс

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