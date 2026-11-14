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Ема Айхер триумфира в първия слалом за сезона, Петра Влъхова се завърна след дълго отсъствие

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Спорт
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Германката записа първата си победа в дисциплината за Световната купа, а Лара Колтури и Катарина Трупе допълниха подиума в Леви

Ема Айхер триумфира в първия слалом за сезона, Петра Влъхова се завърна след дълго отсъствие
Снимка: AP Photo
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Германката Ема Айхер спечели първия слалом за сезона при жените от Световната купа по ски-алпийски дисциплини, който се проведе във финландския зимен център Леви.

23-годишната състезателка поведе след първия манш и успя да запази преднината си със стабилно представяне във втория, като финишира с общо време 1:52.62 минута. За Айхер това е първи успех в слалома и общо шеста победа в кариерата ѝ за Световната купа.

На второ място завърши 19-годишната представителка на Албания Лара Колтури, която остана на 0.43 секунди от победителката. Третата позиция зае австрийката Катарина Трупе с изоставане от 0.50 секунди.

"Чувствам се наистина добре. Беше забавно. Надявам се да продължа да карам ски и да работя върху представянето си. Не премислям нещата, просто карам ски“, заяви Айхер след успеха.

По традиция победителката получи и символичната награда за триумф в слалома в Леви – северен елен.

Състезанието отбеляза и края на продължителна доминация на Микаела Шифрин и Петра Влъхова във финландския курорт. За първи път от 2014 година насам победата в женския слалом в Леви не беше спечелена от някоя от двете звезди. Последната състезателка извън този тандем, която беше триумфирала там, бе словенката Тина Мазе.

Американката Шифрин пропусна надпреварата, тъй като през този сезон е решила да насочи по-голямо внимание към скоростните дисциплини.

В същото време словачката Петра Влъхова направи дългоочакваното си завръщане в слалома за Световната купа след продължително възстановяване от контузия. 31-годишната състезателка завърши на 16-о място, на 2.43 секунди зад Айхер, в първото си състезание от близо три години.

"Не съм напълно доволна, но съм щастлива, че се завърнах в Световната купа по слалом“, коментира Влъхова.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2026/27 #Ема Айхер #Петра Влъхова

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